АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Пряма мова

Чистий четвер: традиції очищення, молитви та підготовки до Великодня

editor

Кві 9, 2026

Чистий четвер — один із ключових днів Страсного тижня напередодні Великодня. Його зміст пов’язаний із подіями Таємної вечері: саме тоді Ісус Христос встановив Таїнство Причастя та подав приклад смирення, омивши ноги своїм учням.

У християнській традиції цей день символізує очищення — як духовне, так і тілесне. Віряни намагаються розпочати його з молитви, сповіді та причастя, приділяють увагу внутрішньому спокою, роздумам і переосмисленню.

У народних звичаях Чистий четвер пов’язують із наведенням порядку в домі. Оселі прибирають, готуються до Великодня, печуть паски та фарбують яйця.

Цей день нагадує про важливість чистоти думок, щирості та внутрішньої готовності до світлого свята Воскресіння.

YouTube player

Від editor

You missed

