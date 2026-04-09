Чистий четвер: традиції очищення, молитви та підготовки до Великодня

Чистий четвер — один із ключових днів Страсного тижня напередодні Великодня. Його зміст пов’язаний із подіями Таємної вечері: саме тоді Ісус Христос встановив Таїнство Причастя та подав приклад смирення, омивши ноги своїм учням.

У християнській традиції цей день символізує очищення — як духовне, так і тілесне. Віряни намагаються розпочати його з молитви, сповіді та причастя, приділяють увагу внутрішньому спокою, роздумам і переосмисленню.

У народних звичаях Чистий четвер пов’язують із наведенням порядку в домі. Оселі прибирають, готуються до Великодня, печуть паски та фарбують яйця.

Цей день нагадує про важливість чистоти думок, щирості та внутрішньої готовності до світлого свята Воскресіння.