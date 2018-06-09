У Черкасах відбувся Олімпійський забіг

9 червня у місті Черкаси відбувся Олімпійський день. Наймасштабнішим заходом дня став олімпійський пробіг на 1400 метрів центральними вулицями міста. Півтори тисячі черкащан долучилися до пробігу. Серед них: представники влади та різноманітних організацій, депутати, журналісти, спортсмени та тренери, учні загальноосвітніх та спортивних шкіл, військові та просто жителі міста.

Спеціальну розминку для всіх учасників пробігу цього року підготувала та провела гостя заходу, бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Говорова.

Старт цьогорічному олімпійському пробігу давали срібний призер Олімпійських ігор Сергій Куліш та Олімпійський чемпіон Андрій Хіміч. Першим здолав 1400 метрів пробігу та фінішував найшвидше черкаський лекгоатлет Денис Нечипоренко.

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