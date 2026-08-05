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TV сюжет Історія Без коментарів У Черкасах

Замкова гора без замку: найбільший історичний міф Черкас

Відeditor

Сер 5, 2026

Парк на Замковій горі біля ресторану «Чайка» в Черкасах офіційно має назву сквер імені Богдана Хмельницького. Водночас більшість містян і далі називають його просто парком або сквером «Чайка».

Це одна з найзатишніших локацій міста, оповита численними історичними легендами. Протягом десятиліть вважалося, що саме тут колись височів Черкаський замок. Проте археологічні дослідження спростували цю версію.

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Вчені встановили, що на Замковій горі фортеці ніколи не існувало. Перший, литовський замок XIV–XVI століть, розташовувався східніше — на сусідньому високому мисі Дзеленьгори над Дніпром. Другий замок був зведений західніше — на сусідньому пагорбі, де сьогодні височіє Пагорб Слави.

Попри це, історичний образ Замкової гори настільки міцно закріпився у свідомості черкасців, що саме її й досі багато хто вважає найісторичнішим місцем міста. Це ще один приклад того, як народна пам’ять інколи виявляється сильнішою за археологічні відкриття.

Від editor

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