Замкова гора без замку: найбільший історичний міф Черкас

Парк на Замковій горі біля ресторану «Чайка» в Черкасах офіційно має назву сквер імені Богдана Хмельницького. Водночас більшість містян і далі називають його просто парком або сквером «Чайка».

Це одна з найзатишніших локацій міста, оповита численними історичними легендами. Протягом десятиліть вважалося, що саме тут колись височів Черкаський замок. Проте археологічні дослідження спростували цю версію.

Вчені встановили, що на Замковій горі фортеці ніколи не існувало. Перший, литовський замок XIV–XVI століть, розташовувався східніше — на сусідньому високому мисі Дзеленьгори над Дніпром. Другий замок був зведений західніше — на сусідньому пагорбі, де сьогодні височіє Пагорб Слави.

Попри це, історичний образ Замкової гори настільки міцно закріпився у свідомості черкасців, що саме її й досі багато хто вважає найісторичнішим місцем міста. Це ще один приклад того, як народна пам’ять інколи виявляється сильнішою за археологічні відкриття.