Служба зайнятості: половина черкаських учнів хочуть стати студентами ВНЗ

Такими є результати опитування, котре здійснила обласна служба зайнятості. В рамках профорієнтаційної роботи було опитано 8 тисяч восьмикласників області. Серед запропонованих напрямків вони обрали: медицину, культуру і мистецтво та ІТ-технолоії.

Попри те, що на ринку праці традиційно не вистачає представників робітничих професій черкаська молодь продовжує обирати освітні та юридичні спеціальності. Лише 7 відсотків опитаних зацікавились сільським господарством і стільки ж виробництвом.

Окрім теоретичних занять для школярів також влаштовують екскурсії на ринкоутворюючі підприємства області аби дати можливість на власні очі побачити усі етапи виробництва продукції. Вже незабаром в Україні стартує вступна кампанія, тож майбутнім фахівцям слід не помилися у своєму виборі.

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