На деяких перехрестях Черкас з’явилася жовта сітчаста розмітка, яку водії називають «вафельницею». Її мета — боротьба із заторами

На деяких перехрестях Черкас водії з’явилась жовта сітчаста розмітка, яку в народі називають «вафельницею». Її наносять у місцях зі жвавим рухом, щоб запобігти заторам та блокуванню перехресть.

Головне правило просте: виїжджати на таку розмітку можна лише тоді, коли попереду достатньо місця для завершення проїзду через перехрестя. Якщо попереду затор і водій буде змушений зупинитися на жовтій сітці, заїжджати на неї Правила дорожнього руху забороняють.

Така розмітка допомагає уникнути ситуацій, коли автомобілі перекривають рух транспорту в поперечному напрямку після зміни сигналу світлофора.

Водночас водії, які виконують поворот ліворуч та очікують на проїзд зустрічного транспорту, можуть перебувати в межах перехрестя для завершення маневру.

Наголошуємо: жовта сітка не змінює пріоритетів руху, а лише нагадує про необхідність не блокувати перехрестя та дотримуватися правил дорожнього руху.