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Тосік, або Херсонський Дід: історія собаки, який вижив після підриву ГЕС, мало не помер від укусу кліща у Черкасах і знайшов свою нову родину

Відeditor

Чер 23, 2026

Пес Тосік, якого після підриву Каховської ГЕС евакуювали з Херсонщини до Черкас, проходить лікування та вже має шанс на нове життя в родині.

Останніми днями небайдужі містяни повідомили про погіршення стану здоров’я собаки, відомого багатьом черкасцям як Херсонський Дід. Уже наступного дня його доставили до ветеринарів Центру допомоги безпритульним тваринам.

Після обстеження лікарі діагностували у Тосіка бабезіоз, небезпечне захворювання, яке передається через укуси кліщів. Собака пройшов необхідне лікування, і зараз його стан покращився. Він перебуває під наглядом фахівців та продовжує відновлюватися.

Найприємніша новина полягає в тому, що після завершення реабілітації Тосік може отримати власний дім. Уже знайшлися люди, готові забрати собаку до родини.

Тосік став відомим у Черкасах після евакуації з затопленої Херсонщини у 2023 році. Після перебування під опікою Центру допомоги тваринам він повернувся до міського середовища, де його підгодовували небайдужі мешканці.

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Від editor

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