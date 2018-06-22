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Черкаси хочуть стати дружніми до дітей та молоді

Черкаси хочуть стати дружніми до дітей та молоді

Нині міська громада перебуває на стадії кандидатства до підписання меморандуму. Робоча зустріч із представниками ЮНІСЕФ в Україні відбулася за участі керівництва міста та активної молоді.

Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» — це глобальний рух, який об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес у досягненні консенсусу в ключових напрямах розвитку добробуту всіх дітей та молоді.

Нині ініціатива поширюється в усьому світі, її підтримали вже понад 3000 муніципальних округів у 38 країнах на п’яти континентах.

Дивіться також: половина черкаських учнів хочуть стати студентами ВНЗ. 

TV сюжет, У Черкасах
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