Черкаси хочуть стати дружніми до дітей та молоді

Нині міська громада перебуває на стадії кандидатства до підписання меморандуму. Робоча зустріч із представниками ЮНІСЕФ в Україні відбулася за участі керівництва міста та активної молоді.

Ініціатива «Громада, дружня до дітей та молоді» — це глобальний рух, який об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство та бізнес у досягненні консенсусу в ключових напрямах розвитку добробуту всіх дітей та молоді.

Нині ініціатива поширюється в усьому світі, її підтримали вже понад 3000 муніципальних округів у 38 країнах на п’яти континентах.

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