АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах

Не купайтеся у «зеленому» Дніпрі і не вживайте річкову рибу! Синьо-зелені водорості виробляють токсини, які становлять небезпеку для здоров’я

Відeditor

Сер 18, 2025

Дніпро в Черкасах набуває зелених відтінків — на поверхні з’являється килим із синьо-зелених водоростей. Причина явища — тепла вода та слабка течія. Але таке «цвітіння» небезпечне: водорості поглинають кисень, що шкодить рибі та іншим мешканцям річки.

Купання у такій воді може спричинити висипи, почервоніння та алергічні реакції, подразнення очей і носа, загальне погіршення самопочуття.

При ковтанні насиченої токсинами води можливі нудота, діарея, біль у животі та горлі, підвищення температури тіла.

У групі найбільшого ризику — діти, літні люди та навіть домашні тварини. Для них наслідки можуть бути особливо небезпечними.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет У Черкасах

В Україні триває сезонна міграція червонокнижних кажанів, і вони дедалі частіше залітають у домівки через відчинені вікна

Сер 20, 2025
TV сюжет Спорт У Черкасах

Черкащина готується до обласного чемпіонату з адаптивного спорту, який об’єднає 410 учасників із різних громад регіону

Сер 20, 2025
TV сюжет Головне Громадська думка У Черкасах

До Дня Незалежності ми запитали у жителів Черкас: про що вони мріють для України в майбутньому?

Сер 18, 2025

You missed

TV сюжет У Черкасах

В Україні триває сезонна міграція червонокнижних кажанів, і вони дедалі частіше залітають у домівки через відчинені вікна

20.08.2025 editor
TV сюжет Спорт У Черкасах

Черкащина готується до обласного чемпіонату з адаптивного спорту, який об’єднає 410 учасників із різних громад регіону

20.08.2025 editor
TV сюжет Головне Громадська думка У Черкасах

До Дня Незалежності ми запитали у жителів Черкас: про що вони мріють для України в майбутньому?

18.08.2025 editor
TV сюжет Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах

Не купайтеся у «зеленому» Дніпрі і не вживайте річкову рибу! Синьо-зелені водорості виробляють токсини, які становлять небезпеку для здоров’я

18.08.2025 editor