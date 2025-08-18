Не купайтеся у «зеленому» Дніпрі і не вживайте річкову рибу! Синьо-зелені водорості виробляють токсини, які становлять небезпеку для здоров’я

Дніпро в Черкасах набуває зелених відтінків — на поверхні з’являється килим із синьо-зелених водоростей. Причина явища — тепла вода та слабка течія. Але таке «цвітіння» небезпечне: водорості поглинають кисень, що шкодить рибі та іншим мешканцям річки.

Купання у такій воді може спричинити висипи, почервоніння та алергічні реакції, подразнення очей і носа, загальне погіршення самопочуття.

При ковтанні насиченої токсинами води можливі нудота, діарея, біль у животі та горлі, підвищення температури тіла.

У групі найбільшого ризику — діти, літні люди та навіть домашні тварини. Для них наслідки можуть бути особливо небезпечними.