Черкащан закликають бути обережними на воді

У цьому році на водних об’єктах області сталося 40 пригод, внаслідок яких 30 осіб загинули, 25 вдалося врятувати. Тож 22 червня черкаські рятувальники провели масштабну інформаційно-роз`яснювальну акцію «Ми за безпечне літо» на двох популярних пляжах міста «Пушкінський» та «Живчик», - повідомляє прес-служба Управління ДСНС у Черкаській області.

Завдяки участі в ній фахівців Черкаського міськрайонного відділу Управління, міської комунальної рятувальної служби, медичних працівників, психологів та представники засобів масової інформації вдалось із залученням громадян, які у цей сонячний ранок перебували на березі Дніпра, привернути увагу відпочивальників до існуючих небезпек під час відпочинку коло води та навчити громадян правильним діям на випадок виникнення надзвичайної ситуації пов‘язаної із водою.

Просто на очах у людей рятувальники продемонстрували яким чином діє мобільний водний патруль, як він контролює акваторії та відслідковує плавців, що порушують правила безпеки. На одному з прикладів було продемонстровано дії рятувальників щодо пошуку евакуації та транспортування потерпілого на берег. Медичний працівник продемонстрував основні дії щодо надання першої та реанімаційної допомоги потерпілому. Приємно, що багато людей не лише уважно дослухалися до порад, а й активно брали участь у практичному відпрацюванні невідкладної медичної допомоги, техніці непрямого масажу серця, проведення штучного дихання. Не залишилися поза увагою лікаря що спілкувався із відпочивальниками й інші загрози літа, теплові та сонячні удари.

Традиційна профілактична акція «Ми за безпечне літо» продовжує свою ходу усіма районами області і триватиме аж до завершення пляжного сезону.

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