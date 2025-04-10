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Небезпечний випадок на Черкащині: чоловік погрожував підірвати поліцейських бойовою гранатою

Відeditor

Кві 10, 2025

Все закінчилося без постраждалих, але із кримінальними наслідками для правопорушника.

Інцидент стався 8 квітня. Правоохоронці зупинили автомобіль Mazda через порушення правил дорожнього руху. За кермом був 60-річний чоловік. Під час спілкування з поліцейськими він раптово дістав з кишені гранату, висмикнув чеку та почав погрожувати вибухом. На місце негайно прибули додаткові наряди поліції, вибухотехніки та експерти.

Правоохоронці довго вмовляли чоловіка здатися. Той намагався втекти в бік залізничної станції, але його врешті-решт затримали.

Під час обшуку в оселі затриманого слідчі Смілянського відділу поліції виявили речовини, схожі на наркотики. Їх вилучили та направили на експертизу. Як з’ясувалося, цей чоловік уже мав проблеми із законом. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. Поліція відкрила одразу кілька кримінальних проваджень. Триває досудове розслідування.

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