У Черкасах зупинився ремонт доріг через відсутність асфальту

Нещодавно за дорученням міського голови було розроблено чіткі графіки виконання ремонту доріг. Наразі комунальники не вкладаються у строки через погодні умови та прорахунки підрядників. Як з᾽ясувалося, закінчився асфальт. Поки департаменті ЖКК ведуть перемовини з постачальником та обіцяють швидко все владнати. Про це у коментарі «Антені» повідомив головний комунальник міста Сергій Танюк.

Нині ремонт триває на вул. Можайського, Ярославській, наступні у черзі – Симиренківська та Пастерівська. У зв᾽язку із заміною частини міських тепломереж можливі деякі збої у графіках виконання ремонту доріг.

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