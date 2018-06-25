Агро-шахрайство: Фермер з Городища, який не може розрахуватися за боргами, продовжує махінації?

Ми продовжуємо відслідковувати цікаву історію, що відбувається на Черкащині в Городищенському районі. З’ясовуються нові обставини оборудки на 20 мільйонів, яку провернув спритний фермер з Городищенського району Павло Голуб, і що вже неодноразово було предметом наших журналістських розслідувань. Нагадаємо, що він продав своє підприємство двом покупцям, а потім сказав, що не продавав, а підприємство нібито захопили рейдери.

Наше джерело повідомо, з якою метою (окрім простої наживи) було розіграно спектакль під назвою «рейдерське захоплення ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО». За інформацією джерела, підприємство знаходиться на межі банкрутства. Тільки офіційними джерелами підтверджуються борги на понад 20 мільйонів гривень (знайома сума, чи не правда?). Нерухомість, трактори, автомобілі та навіть майбутній врожай – все знаходься в заставі банків та приватних фірм. З офіційних документів можна побачити, що на багатомільйонних кредитах ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» працює майже з самого заснування. Кількість боргів з кожним роком збільшувалась і в цьому році, очевидно, стала критичною.

Варто зазначити, що крім боргів за кредитами та позичками підприємство має обов’язок розрахуватись з людьми за оренду їхньої землі. Зважаючи на те, що підприємство орендує майже 6 тис. гектар землі, сума орендної плати може виявитись непосильною. А тепер питання: з ким нинішній власник ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» Голуб П.О. розрахується (якщо розрахується взагалі) першим – банками та великими корпораціями, які у випадку не сплати боргів мають право забрати все майно підприємства, або ж з простими людьми, які ніякої загрози для Голуба П.О. та його майна не становлять? Відповідь очевидна.

Термін погашення майже всіх боргів, в тому числі і виплати орендної плати пайовикам настає восени, а тому Голуб П.О. готуватись до цього, ймовірно, почав завчасно. От і виходить, що операція «рейдерське захоплення» дала йому можливість вбити одразу двох зайців – на певний час усунути основного конкурента та отримати виправдання своїй фінансовій неспроможності. Адже зараз пан Голуб при кожній нагоді говорить про те, що «рейдерський напад» завдав йому величезних збитків, щоправда в чому полягають ці збитки, з огляду на повернення за підробленими документами контролю над підприємством, він не зазначає.

Здається...далі буде!