Залишилось понад 3 млн грн: міськрада закликає черкаські ОСББ скористатися програмою компенсації за ремонт ліфтів.

Нагадаємо, що у Черкасах зареєстровано 440 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Міська влада активно підтримує ці об’єднання через програми співфінансування, які передбачають фінансову допомогу для капітальних ремонтів будинків, ліфтів, встановлення енергоефективного обладнання тощо. Наприклад, витрати на ремонт або модернізацію ліфтів в ОСББ міста розподіляються між місцевим бюджетом та мешканцями будинків. Міський бюджет покриває 70% вартості робіт, а мешканці сплачують залишок — 30%. Такий підхід сприяє розвитку ОСББ, підвищенню якості життя мешканців міста і допомагає підтримувати ліфти у належному технічному стані.