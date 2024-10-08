АНТЕНА

TV сюжет Ексклюзив Офіційно Пряма мова У Черкасах

Міськрада закликає черкаські ОСББ скористатися програмою компенсації за ремонт ліфтів

Відeditor

Жов 8, 2024 #громада, #жкк, #міськрада, #Черкаси

Залишилось понад 3 млн грн: міськрада закликає черкаські ОСББ скористатися програмою компенсації за ремонт ліфтів.

Нагадаємо, що у Черкасах зареєстровано 440 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Міська влада активно підтримує ці об’єднання через програми співфінансування, які передбачають фінансову допомогу для капітальних ремонтів будинків, ліфтів, встановлення енергоефективного обладнання тощо. Наприклад, витрати на ремонт або модернізацію ліфтів в ОСББ міста розподіляються між місцевим бюджетом та мешканцями будинків. Міський бюджет покриває 70% вартості робіт, а мешканці сплачують залишок — 30%. Такий підхід сприяє розвитку ОСББ, підвищенню якості життя мешканців міста і допомагає підтримувати ліфти у належному технічному стані.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Громадська думка Життя Культура У Черкасах

Як черкасці ставляться до нової субкультури — квадроберів?

Жов 8, 2024
TV сюжет Погода Пряма мова У Черкасах Черкащина

Бездощів’я закінчилось: гідрометцентр зробив прогноз погоди на тиждень

Жов 8, 2024
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Знову безпечно: світлофор по вулиці Володимира Великого, який не працював майже добу, — увімкнувся

Жов 8, 2024

You missed

TV сюжет Громадська думка Життя Культура У Черкасах

Як черкасці ставляться до нової субкультури — квадроберів?

08.10.2024 editor
TV сюжет Погода Пряма мова У Черкасах Черкащина

Бездощів’я закінчилось: гідрометцентр зробив прогноз погоди на тиждень

08.10.2024 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

Знову безпечно: світлофор по вулиці Володимира Великого, який не працював майже добу, — увімкнувся

08.10.2024 editor
TV сюжет Ексклюзив Офіційно Пряма мова У Черкасах

Міськрада закликає черкаські ОСББ скористатися програмою компенсації за ремонт ліфтів

08.10.2024 editor