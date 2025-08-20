На міському пляжі Сміли відбувся Відкритий чемпіонат з веслування на байдарках і каное

Турнір організували ДЮСШ «Олімп» та управління освіти, молоді і спорту міської ради. На воду вийшли майже сто учасників із Новоархангельська, Черкас, Маріуполя, селища Вільшанки Кіровоградської області та Сміли. Юні спортсмени змагалися у трьох вікових категоріях на дистанціях 200 і 500 метрів, в одиночних та парних заїздах.

Смілянські вихованці дитячо-юнацької спортивної школи “Олімп” показали високий рівень підготовки й вибороли 38 медалей різного ґатунку: 10 золотих, 15 срібних та 13 бронзових. Це результат наполегливої роботи тренерів Дмитра Гусєва, Юрія Кириленка та Тетяни Пристайлової.

Організатори відзначають — подібні змагання не лише популяризують веслування, а й виховують характер, дисципліну та командний дух. А для учасників вони стали справжнім святом спорту на Тясмині.

Попереду новий навчальний рік, і спортивна школа знову відкриває двері для тих, хто хоче пов’язати своє життя зі спортом.