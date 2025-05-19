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TV сюжет У Черкасах

У Черкасах мешканці власноруч прикрашають подвір’я багатоповерхівки. Кольорові клумби, декоративні рослини — результат спільної праці сусідів

Відeditor

Тра 19, 2025

Люди власними силами створюють затишок біля будинків, не чекаючи на допомогу ззовні.

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