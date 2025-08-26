АНТЕНА

«Такого раніше не було», — кажуть старші містяни. Спекотніше літо, затяжні зливи, зими без снігу, зміна меж сезонів…

Сер 26, 2025

Клімат змінюється — і це вже не просто статистика. Чи помічають черкасці ці зміни?

TV сюжет Громадська думка Ексклюзив Освіта У Черкасах

Якби черкасці могли додати до шкільного розкладу новий предмет – що б це було і чому?

Сер 26, 2025
TV сюжет Без коментарів Життя У Черкасах

У Черкасах у Долині троянд з’явилася гойдалка-гамак для відпочинку

Сер 26, 2025
TV сюжет ЕПІДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах Черкащина

Минулого тижня на COVID-19 у Черкаській області захворіли 113 людей, найбільше випадків зафіксовано в Уманському районі

Сер 26, 2025

