АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

Війна Головне Офіційно У Черкасах

У Черкасах за добу петиція про повернення місту земельних ділянок, які нині юридично віднесені до сусідньої Руськополянської громади, набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Черкасці продовжують підтримувати звернення

Відeditor

Вер 18, 2025

Автор петиції Валерій Воротнік наголошує, що йдеться про ділянки, які фактично розташовані в межах міської інфраструктури та історично використовувалися Черкасами для розвитку соціальних і комунальних об’єктів.

Зокрема, місто планувало облаштувати там Алею почесних поховань та меморіальне військове кладовище для вшанування загиблих воїнів. Відмова сусідньої громади передати землю та спроби використати її для комерційних цілей у петиції названо знущанням над пам’яттю Героїв.

Окремо підкреслюється і правовий аспект: у 2020 році під час формування територіальних громад Черкаси були «штучно відрізані» від ділянок, які раніше фактично належали місту.

Підписанти вимагають від Черкаської міської ради:

  • ініціювати процедуру вилучення цих земель у сусідньої громади для задоволення соціальних потреб Черкас;
  • звернутися до Черкаської ОВА, Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо перегляду меж міста;
  • домогтися повернення ділянок, необхідних для розвитку соціальної та транспортної інфраструктури;
  • ініціювати розслідування можливих зловживань під час передачі земель у 2020 році.

У тексті петиції зазначається, що Черкаси як обласний центр мають гарантувати гідне вшанування пам’яті полеглих Героїв, а комунальна земля не повинна ставати предметом заробітку для сторонніх структур.

Ознайомитися з петицією та залишити свій голос на підтримку можна на офіційному сайті Черкаської міської ради.

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Дайджест Культура У Черкасах

У Черкаській обласній бібліотеці презентували Little Free Library — проєкт, який дарує книжкам друге життя та популяризує читання

Вер 17, 2025
TV сюжет Без коментарів Дайджест У Черкасах

У сквері імені Богдана Хмельницького комунальники ремонтують бруківку: оновлене покриття зробить простір більш зручним та безпечним

Вер 16, 2025
TV сюжет Війна Головне Дайджест Ексклюзив Культура Пряма мова У Черкасах

Письменниця з Черкас перетворює біль війни на силу слова: «Ми не маємо права забути героїв»

Вер 16, 2025

You missed

Війна Головне Офіційно У Черкасах

У Черкасах за добу петиція про повернення місту земельних ділянок, які нині юридично віднесені до сусідньої Руськополянської громади, набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Черкасці продовжують підтримувати звернення

18.09.2025 editor
TV сюжет Дайджест Культура У Черкасах

У Черкаській обласній бібліотеці презентували Little Free Library — проєкт, який дарує книжкам друге життя та популяризує читання

17.09.2025 editor
TV сюжет Без коментарів Дайджест У Черкасах

У сквері імені Богдана Хмельницького комунальники ремонтують бруківку: оновлене покриття зробить простір більш зручним та безпечним

16.09.2025 editor
TV сюжет Війна Головне Дайджест Ексклюзив Культура Пряма мова У Черкасах

Письменниця з Черкас перетворює біль війни на силу слова: «Ми не маємо права забути героїв»

16.09.2025 editor