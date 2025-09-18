У Черкасах за добу петиція про повернення місту земельних ділянок, які нині юридично віднесені до сусідньої Руськополянської громади, набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Черкасці продовжують підтримувати звернення

Автор петиції Валерій Воротнік наголошує, що йдеться про ділянки, які фактично розташовані в межах міської інфраструктури та історично використовувалися Черкасами для розвитку соціальних і комунальних об’єктів.

Зокрема, місто планувало облаштувати там Алею почесних поховань та меморіальне військове кладовище для вшанування загиблих воїнів. Відмова сусідньої громади передати землю та спроби використати її для комерційних цілей у петиції названо знущанням над пам’яттю Героїв.

Окремо підкреслюється і правовий аспект: у 2020 році під час формування територіальних громад Черкаси були «штучно відрізані» від ділянок, які раніше фактично належали місту.

Підписанти вимагають від Черкаської міської ради:

ініціювати процедуру вилучення цих земель у сусідньої громади для задоволення соціальних потреб Черкас;

звернутися до Черкаської ОВА, Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо перегляду меж міста;

домогтися повернення ділянок, необхідних для розвитку соціальної та транспортної інфраструктури;

ініціювати розслідування можливих зловживань під час передачі земель у 2020 році.

У тексті петиції зазначається, що Черкаси як обласний центр мають гарантувати гідне вшанування пам’яті полеглих Героїв, а комунальна земля не повинна ставати предметом заробітку для сторонніх структур.

Ознайомитися з петицією та залишити свій голос на підтримку можна на офіційному сайті Черкаської міської ради.