Нова очільниця ДПС Черкащини Тетяна Харьковська оформила елітну квартиру на доньку, задекларувала значні статки і пенсію — міжнародне детективне бюро ABSOLUTION

7 земельних ділянок у Київській та Черкаській областях (2009–2020 рр.);

2 будинки: 94 кв. м (2016, Бориспільський район) та 74 кв. м (2021, Золотоніський район);

4 квартири в Черкасах, дві з яких придбані у 2022 та 2024 роках. Остання — площею 187 кв. м у сучасному ЖК «Симфонія», де вартість житла стартує від $130 тис. і сягає $250 тис.

Квартира оформлена на доньку Харьковської, яка проживає у Франції. Там же придбане машиномісце, також записане на неї.

У власності чиновниці — MERCEDES-BENZ ML250 (2011), подарований чоловіком Дмитром за 120 тис. грн. Сам Дмитро у 2023 році придбав BMW X6 вартістю 1,2 млн грн.

Фінанси:

• зарплата Харьковської у 2024 році — 625 тис. грн;

• дохід чоловіка від підприємницької діяльності — 4,4 млн грн;

• пенсія на двох — понад 100 тис. грн;

• готівкові заощадження — 25 тис. доларів та 50 тис. євро.

Також чоловік позичив дочці 4 млн грн, імовірно, для купівлі тієї самої квартири у «Симфонії».