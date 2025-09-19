АНТЕНА

Нова очільниця ДПС Черкащини Тетяна Харьковська оформила елітну квартиру на доньку, задекларувала значні статки і пенсію — міжнародне детективне бюро ABSOLUTION

Вер 19, 2025

7 земельних ділянок у Київській та Черкаській областях (2009–2020 рр.);
2 будинки: 94 кв. м (2016, Бориспільський район) та 74 кв. м (2021, Золотоніський район);
4 квартири в Черкасах, дві з яких придбані у 2022 та 2024 роках. Остання — площею 187 кв. м у сучасному ЖК «Симфонія», де вартість житла стартує від $130 тис. і сягає $250 тис.

Квартира оформлена на доньку Харьковської, яка проживає у Франції. Там же придбане машиномісце, також записане на неї.

У власності чиновниці — MERCEDES-BENZ ML250 (2011), подарований чоловіком Дмитром за 120 тис. грн. Сам Дмитро у 2023 році придбав BMW X6 вартістю 1,2 млн грн.

Фінанси:
• зарплата Харьковської у 2024 році — 625 тис. грн;
• дохід чоловіка від підприємницької діяльності — 4,4 млн грн;
• пенсія на двох — понад 100 тис. грн;
• готівкові заощадження — 25 тис. доларів та 50 тис. євро.

Також чоловік позичив дочці 4 млн грн, імовірно, для купівлі тієї самої квартири у «Симфонії».

Війна Головне Офіційно У Черкасах

У Черкасах за добу петиція про повернення місту земельних ділянок, які нині юридично віднесені до сусідньої Руськополянської громади, набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Черкасці продовжують підтримувати звернення

Вер 18, 2025
TV сюжет Головне Ексклюзив Життя Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах

У Черкасах оновили травматологічне відділення 3-ї міської лікарні

Вер 18, 2025
TV сюжет Без коментарів Головне Життя У Черкасах

Попри перекриття заїзду, стихійне сміттєзвалище біля колишніх очисних ЗХВ у Черкасах продовжує збільшуватися

Вер 18, 2025

TV сюжет Війна Життя Офіційно Пряма мова Сміла

Смілянський міський голова розповів, як місто відновлюється після атаки дронів та готується до опалювального сезону

18.09.2025 editor