Смілянські депутати спрямували кошти на стипендії та харчування школярів

6 жовтня відбулася позачергова сесія Смілянської міської ради, якій передували засідання профільних постійних депутатських комісій. На розгляд депутатів цього дня винесли лише два проєкти рішень. Один проєкт стосувався внесення змін до місцевого бюджету громади на поточний рік.

Тож рішення сесії дозволить спрямувати ці субвенції, отримані з обласного та державного бюджетів на виплату стипендій учням та забезпечення якісного харчування школярів, створивши таким чином належні умови для заохочення навчання та розвитку дітей.

Крім того, депутати шляхом голосування надали дозвіл на укладання договору з постачальником природного газу, що є необхідним кроком для своєчасного початку опалювального сезону та стабільного забезпечення бюджетних установ теплом.

Запропоновані рішення присутні на сесії депутати цього дня підтримали без заперечень, адже вони спрямовані насамперед на соціальну підтримку і розвиток дітей та забезпечення успішного старту і проходження опалювального сезону, а відтак стабільності життєдіяльності міста в цілому.