Тепло буде, тариф — без змін: головні рішення виконкому Сміли

7 жовтня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Порядок денний мітив лише 4 проєкти рішень, два з яких безпосередньо стосувалися опалювального сезону.

Так, цього дня присутні на засіданні члени виконавчого комітету одноголосно підтримали рішення про початок опалювального сезону 2025-2026 років в Смілі. Цього ж дня на засіданні виконкому розглянули і проголосували питання щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, організацій і категорії інших споживачів для «Смілакомунтеплоенерго».

Міський голова Сергій Ананко наголосив, що для населення тариф на теплову енергію не підвищують. Цей проєкт рішення члени виконавчого комітету Смілянської міськради підтримали одноголосно.

Усі голоси «за» віддали і за передачу товарно-матеріальних цінностей одній з військових частин на суму понад 870 тисяч гривень та підтримали пропозицію підприємців щодо організації виставки-ярмарку в Смілянській територіальній громаді.