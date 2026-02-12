Вивезення сміття подорожчає для жителів Сміли

На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення переглянути тариф на послугу з вивезення побутових відходів. Причина — зростання витрат, які формують собівартість цієї послуги.

Попередній тариф діяв із 2020 року й уже не відповідає реальним витратам підприємства. За цей час змінилося законодавство у сфері управління відходами та запроваджено нові вимоги до їх збирання, перевезення й утилізації.

У місті поступово впроваджують роздільний збір сміття, що потребує оновлення техніки, контейнерів і додаткових організаційних ресурсів.

За інформацією підприємства, також зросли витрати на зарплати, соціальні внески, пальне, енергоносії, запчастини та техобслуговування спецтехніки. Додаткові кошти спрямовують на оновлення автопарку й контейнерної інфраструктури, збільшився і розмір екологічного податку. У попередньому тарифі ці чинники враховані не були, тому він уже не покривав фактичної вартості послуги.

Рішення набуде чинності найближчим часом. У громаді очікують, що нові тарифи допоможуть стабільно надавати послуги та впорядкувати систему поводження з відходами.