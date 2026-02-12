Коли стріляють не вороги: ветеран Сергій Халупінський закликає суспільство зберігати єдність на тлі резонансної трагедії на Корсунщині, де загинули ветеран Сергій Русінов і четверо поліцейських

Ветеран закликає суспільство зберігати єдність на тлі резонансної трагедії на Корсунщині, де загинули п’ятеро людей, зокрема ветеран Сергій Русінов і четверо поліцейських. Він обурюється можливим тиском на Русінова перед подіями та спробами окремих посадовців дискредитувати його після загибелі. Халупінський наголошує, що політизація трагедії й інформаційні провокації можуть розколоти суспільство, що особливо небезпечно під час війни.

Він підкреслює: самосуд і насильство неприйнятні, а істину має встановити лише суд після об’єктивного розслідування. Ветеран закликає владу забезпечити прозорість слідства, громадян — контролювати процес, не піддаватися емоціям і підтримувати сили оборони, адже виживання держави залежить від згуртованості.