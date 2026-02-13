АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Випадки Екологія

Каналізацію з будинку на заповідні схили Дніпра? Як мешканці Казбету вирішують питання благоустрою будинків

Відantenna

Лют 13, 2026 #Екологія, #Казбет

На схилі над Казбетським пляжем у Черкасах зафіксовано екологічне порушення. Мешканці приватного будинку замість виклику асенізатора злили вміст септика просто на ґрунт. Під час морозів стоки замерзли, але з потеплінням бруд разом із талою водою стікає вниз по схилу — у бік Дніпра та рекреаційної зони. Вочевидь, власник будинку зекономив на виклику асенізаторної діжки та вирішив вилити власні накопичені в септику стоки під сніг, щоб їх побачило якнайменше людей. Але, як в тій приказці, сніг зійшов і всі побачили… Такі дії є порушенням санітарних норм і правил благоустрою міста та можуть призвести до адміністративної відповідальності. Фіксуємо ситуацію та привертаємо увагу до проблеми, що напряму впливає на екологію та безпеку відпочивальників.

YouTube player

Від antenna

Пов’язаний запис

TV сюжет Екологія

Тала вода з міста забруднює води Дніпра

Лют 13, 2026
TV сюжет Охорона здоров'я У Черкасах

У стаціонарі міської інфекційної лікарні розгорнули додаткові ліжка: захворюваність на грип та ГРВІ зростає

Лют 12, 2026
TV сюжет Ексклюзив Офіційно Охорона здоров'я Пряма мова У Черкасах

ГРВІ в розпалі: поради сімейного лікаря на випадок високої температури і коли викликати швидку

Лют 12, 2026

You missed

Дайджест

Помер Mихайло Левіт — фотограф зі світовим ім’ям, родом із Черкас

14.02.2026 antenna
TV сюжет Екологія

Тала вода з міста забруднює води Дніпра

13.02.2026 antenna
TV сюжет Випадки Екологія

Каналізацію з будинку на заповідні схили Дніпра? Як мешканці Казбету вирішують питання благоустрою будинків

13.02.2026 antenna
Column Війна

Кривалівка — символ занепаду малого підприємництва в Черкасах: ринок, що повільно вмирає

13.02.2026 antenna