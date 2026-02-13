Каналізацію з будинку на заповідні схили Дніпра? Як мешканці Казбету вирішують питання благоустрою будинків

На схилі над Казбетським пляжем у Черкасах зафіксовано екологічне порушення. Мешканці приватного будинку замість виклику асенізатора злили вміст септика просто на ґрунт. Під час морозів стоки замерзли, але з потеплінням бруд разом із талою водою стікає вниз по схилу — у бік Дніпра та рекреаційної зони. Вочевидь, власник будинку зекономив на виклику асенізаторної діжки та вирішив вилити власні накопичені в септику стоки під сніг, щоб їх побачило якнайменше людей. Але, як в тій приказці, сніг зійшов і всі побачили… Такі дії є порушенням санітарних норм і правил благоустрою міста та можуть призвести до адміністративної відповідальності. Фіксуємо ситуацію та привертаємо увагу до проблеми, що напряму впливає на екологію та безпеку відпочивальників.

