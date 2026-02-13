Кривалівка — символ занепаду малого підприємництва в Черкасах: ринок, що повільно вмирає

Кривалівський ринок — колись найбільший у Черкасах непродовольчий базар. Десятиліттями він був символом дрібного підприємництва та місцем, де черкасці купували одяг, взуття й побутові речі. Тут вирувало життя, а торгові ряди майже не пустували. З часом ринок почав занепадати. «Бутіки» стоять зачиненими, багато власників намагаються продати павільйони, однак покупців майже немає. Порожні проходи й зачинені ролети стали символом безперспективності цієї колись жвавої торговельної зони, збудованої свого часу на місці найбільшого старого міського цвинтаря.

