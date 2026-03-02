АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Сміла Спорт

Тріумф у Європі: танцівниці зі Сміли вибороли золото міжнародного чемпіонату

Відeditor

Бер 2, 2026

Учениці школи східного та сучасного танцю «AISHA» успішно виступили на European Championship, що відбувся у місті Закопане (Польща) з 17 до 22 лютого 2026 року. У змаганнях взяли участь представники Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, Еквадору та України.

Смілянські танцівниці вибороли одразу кілька перемог у сольних категоріях:
— Ганна Лучко — 1 місце
— Крістіна Чмиренко — 1 місце
— Єлизавета Гапченко — 1 місце

У групових виступах команда також здобула перше місце, підтвердивши високий рівень підготовки та сценічної майстерності.

Керівниця колективу Іоланта Дякон успішно пройшла кваліфікацію та увійшла до складу міжнародного суддівства чемпіонату, де оцінювала виступи учасників разом із суддями з різних країн.

Виступ смілянських танцівниць став вагомим внеском у представлення України на міжнародній сцені та підтвердив конкурентоспроможність українських творчих колективів у Європі.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Життя Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах до кінця травня повинні ліквідувати ямковість на дорогах — Бондаренко

Бер 3, 2026
TV сюжет Головне Допомога Життя Офіційно Охорона здоров'я Сміла

Смілянська громада отримала подвоєну кількість препарату для пацієнта зі спинально-м’язовою атрофією

Бер 2, 2026
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

На перехресті вулиць Франка та Благовісна в Черкасах сталася ДТП

Лют 27, 2026

You missed

TV сюжет Життя Офіційно Пряма мова У Черкасах

У Черкасах до кінця травня повинні ліквідувати ямковість на дорогах — Бондаренко

03.03.2026 editor
TV сюжет Головне Допомога Життя Офіційно Охорона здоров'я Сміла

Смілянська громада отримала подвоєну кількість препарату для пацієнта зі спинально-м’язовою атрофією

02.03.2026 editor
TV сюжет Сміла Спорт

Тріумф у Європі: танцівниці зі Сміли вибороли золото міжнародного чемпіонату

02.03.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

На перехресті вулиць Франка та Благовісна в Черкасах сталася ДТП

27.02.2026 editor