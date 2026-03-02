Тріумф у Європі: танцівниці зі Сміли вибороли золото міжнародного чемпіонату

Учениці школи східного та сучасного танцю «AISHA» успішно виступили на European Championship, що відбувся у місті Закопане (Польща) з 17 до 22 лютого 2026 року. У змаганнях взяли участь представники Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Румунії, Еквадору та України.

Смілянські танцівниці вибороли одразу кілька перемог у сольних категоріях:

— Ганна Лучко — 1 місце

— Крістіна Чмиренко — 1 місце

— Єлизавета Гапченко — 1 місце

У групових виступах команда також здобула перше місце, підтвердивши високий рівень підготовки та сценічної майстерності.

Керівниця колективу Іоланта Дякон успішно пройшла кваліфікацію та увійшла до складу міжнародного суддівства чемпіонату, де оцінювала виступи учасників разом із суддями з різних країн.

Виступ смілянських танцівниць став вагомим внеском у представлення України на міжнародній сцені та підтвердив конкурентоспроможність українських творчих колективів у Європі.