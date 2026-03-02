АНТЕНА

Смілянська громада отримала подвоєну кількість препарату для пацієнта зі спинально-м’язовою атрофією

Бер 2, 2026

Смілянська територіальна громада другий рік поспіль уклала меморандум про співпрацю з фармацевтичною компанією «Рош Україна», у межах якого пацієнти зі спінально-м’язовою атрофією отримують дороговартісні препарати для підтримання стану здоров’я.

Цьогоріч громада закупила 12 флаконів ліків для свого земляка Дмитра Комиза. Згідно з умовами партнерства, компанія подвоїла цю кількість, тож пацієнт отримає загалом 24 флакони препарату.

Під час підписання документа представники місцевої влади подякували депутатському корпусу та обласній раді за співфінансування, а також партнерам за підтримку. За їхніми словами, такі ініціативи демонструють, що громада системно працює над збереженням здоров’я та життя своїх жителів.

Представниця компанії Ірина зазначила, що співпраця зі Смілою триває вже другий рік, і компанія надалі готова підтримувати подібні програми допомоги.

Мати хлопця Тамара Іванівна подякувала всім учасникам ініціативи, наголосивши, що для її родини це не просто медична допомога, а віра в майбутнє сина.

За офіційними даними, у Черкаській області проживає дев’ятеро пацієнтів зі спінально-м’язовою атрофією — рідкісним генетичним захворюванням, яке потребує постійного дороговартісного лікування.

