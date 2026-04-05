Від +20° до заморозків: погода на Черкащині різко зміниться

Початок квітня готує погодні «гойдалки» — від майже літнього тепла до відчутного похолодання.
5 квітня — сухо, сонячно й аномально тепло:
вночі +5…+10°, вдень +13…+18°.
6 квітня — пік тепла: до +20°.
Але це останній теплий день перед змінами.
Уже з 6 квітня почне заходити холодний фронт із півночі.
Очікуються дощі, місцями з грозами, і різка зміна температури.
7–9 квітня — суттєве похолодання:
вночі +2…+7°, можливі заморозки 0…-3° на ґрунті,
вдень лише +7…+12°, місцями — дощ із мокрим снігом.
За попередніми прогнозами, холод може затриматися щонайменше до Великодня. Температура вдень опуститься до +3…+8°, можливі заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі.