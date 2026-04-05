Від +20° до заморозків: погода на Черкащині різко зміниться

Початок квітня готує погодні «гойдалки» — від майже літнього тепла до відчутного похолодання.

5 квітня — сухо, сонячно й аномально тепло:

вночі +5…+10°, вдень +13…+18°.

6 квітня — пік тепла: до +20°.

Але це останній теплий день перед змінами.

Уже з 6 квітня почне заходити холодний фронт із півночі.

Очікуються дощі, місцями з грозами, і різка зміна температури.

7–9 квітня — суттєве похолодання:

вночі +2…+7°, можливі заморозки 0…-3° на ґрунті,

вдень лише +7…+12°, місцями — дощ із мокрим снігом.

За попередніми прогнозами, холод може затриматися щонайменше до Великодня. Температура вдень опуститься до +3…+8°, можливі заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі.