Місто любителів шари: ідея платного паркування в Черкасах «не зайшла»

Після запровадження оплати за стоянку біля ТРЦ «Любава» картина різко змінилася: раніше переповнена парковка тепер напівпорожня. Водії масово ігнорують навіть пільгові 30 хвилин безкоштовного паркування. Натомість двори та прибудинкові території в центрі міста перетворилися на суцільні стоянки. Машини стоять впритул до під’їздів, блокують проїзди та створюють щоденні проблеми для мешканців.

Іронія ситуації в тому, що значна частина авто — це транспорт працівників міськради та обласної адміністрації. Високий статус не заважає економити — навіть ціною комфорту інших. Чи працює система платного паркування в Черкасах? Чи це чергове рішення, яке лише створило нові проблеми?