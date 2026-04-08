Скринінг 40+ у Смілі: як це працює

У Смілі впроваджують державну програму скринінгу для людей віком 40+. Як вона працює, які обстеження передбачені та як їх пройти — розповіли у Смілянському центрі первинної медико-санітарної допомоги.

У медзакладі пояснюють: програма відкриває для пацієнтів можливість пройти базові обстеження та вчасно виявити ризики для здоров’я. Скринінг відбувається у кілька етапів, і перший крок — звернення до сімейного лікаря.

У первинці показали, як усе відбувається на практиці. Один із пацієнтів уже скористався можливістю та пройшов перший етап обстеження. Від реєстрації до огляду — процес займає небагато часу і відбувається відповідно до визначеного протоколу.

Медики наголошують: регулярні обстеження допомагають вчасно виявити проблеми та запобігти розвитку серйозних захворювань.

Наразі у Смілянській громаді пройти скринінг 40+ можна на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайоні Шевченка. Найближчим часом перелік закладів планують розширити.