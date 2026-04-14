Дітей загиблих воїнів зі Сміли повезуть на відпочинок у Францію

У Смілі відбулася онлайн-зустріч із партнерами з французького міста Бургуен-Жальє. Сторони обговорили подальшу співпрацю та можливості оздоровлення дітей.

Французька сторона вкотре запросила дітей зі Сміли на відпочинок. Йдеться про дітей загиблих військових, а також дітей із прифронтових громад-побратимів у межах проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади».

Поїздка запланована на 13–25 липня. Діти матимуть змогу відпочити у Франції та отримати нові враження. Організаційну та комунікаційну підтримку забезпечують партнери проєкту Europe Prykhystok.

Французькі партнери вже не перший рік приймають дітей зі Сміли, підтримуючи сталі зв’язки між громадами.