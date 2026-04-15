АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Війна Пряма мова У Черкасах

Удар по житлових будинках у Черкасах і загибель дитини прокоментував міський голова Черкас

Відeditor

Кві 15, 2026

14 квітня ввечері російська федерація атакувала Черкаси дронами-камікадзе. Під удар потрапили багатоповерхівки. В одному з будинків зруйновано технічний поверх.

На жаль, є загиблий — 8-річний хлопчик. Він перебував на вулиці під час атаки, лікарям не вдалося його врятувати.

Дев’ятеро постраждалих перебувають під наглядом медиків. Один із них — у тяжкому стані, після поранення уламками дрона.

Уночі відбулася ще одна масована атака. Три будинки повністю зруйновані й непридатні для проживання.

На місцях працюють усі міські служби. Жителям надають невідкладну допомогу. Збитки обіцяють частково компенсувати з міського та державного бюджетів.

Поховання загиблого хлопчика відбудеться коштом Черкаської міської територіальної громади. Прощання пройде завтра в Будинку трауру з 14:00 до 15:00.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів Війна Головне У Черкасах

Ніч вибухів у Черкасах: місто оговтується після атаки БпЛА (фото, відео)

Кві 15, 2026
TV сюжет Без коментарів Війна Головне У Черкасах

Атака дронів: у Черкасах загинув 8-річний хлопчик, є поранені та руйнування

Кві 15, 2026
TV сюжет Війна Головне Життя Офіційно Сміла

Дітей загиблих воїнів зі Сміли повезуть на відпочинок у Францію

Кві 14, 2026

You missed

TV сюжет Без коментарів Війна Головне У Черкасах

Ніч вибухів у Черкасах: місто оговтується після атаки БпЛА (фото, відео)

15.04.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Війна Головне У Черкасах

Атака дронів: у Черкасах загинув 8-річний хлопчик, є поранені та руйнування

15.04.2026 editor
TV сюжет Війна Пряма мова У Черкасах

Удар по житлових будинках у Черкасах і загибель дитини прокоментував міський голова Черкас

15.04.2026 editor
TV сюжет Війна Головне Життя Офіційно Сміла

Дітей загиблих воїнів зі Сміли повезуть на відпочинок у Францію

14.04.2026 editor