Удар по житлових будинках у Черкасах і загибель дитини прокоментував міський голова Черкас

14 квітня ввечері російська федерація атакувала Черкаси дронами-камікадзе. Під удар потрапили багатоповерхівки. В одному з будинків зруйновано технічний поверх.

На жаль, є загиблий — 8-річний хлопчик. Він перебував на вулиці під час атаки, лікарям не вдалося його врятувати.

Дев’ятеро постраждалих перебувають під наглядом медиків. Один із них — у тяжкому стані, після поранення уламками дрона.

Уночі відбулася ще одна масована атака. Три будинки повністю зруйновані й непридатні для проживання.

На місцях працюють усі міські служби. Жителям надають невідкладну допомогу. Збитки обіцяють частково компенсувати з міського та державного бюджетів.

Поховання загиблого хлопчика відбудеться коштом Черкаської міської територіальної громади. Прощання пройде завтра в Будинку трауру з 14:00 до 15:00.