У Черкаському пологовому будинку встановили сонячну електростанцію: заклад прагне енергетичної незалежності

Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини» працює над тим, щоб бути максимально енергетично незалежним. Для цього в медзакладі встановили сонячні панелі, аварійну котельню та резервні генератори.

Сонячну електростанцію змонтували за грантові кошти благодійної організації «Енергетична дія для України». Потужність встановлених сонячних панелей становить понад 20 кВт. У сонячні дні станція виробляє понад 150 кВт електроенергії на добу.

За словами адміністрації закладу, частина виробленої електроенергії одразу використовується лікарнею, а частина — спрямовується на зарядку акумуляторів та живлення окремих вузлів медзакладу.

У лікарні пояснюють: у сонячну пору року станція здатна перекривати в середньому за рік до 20% потреб закладу в електроенергії. Насамперед це стосується критично важливих відділень та обладнання.

Крім сонячної електростанції, у пологовому будинку встановили аварійну котельню, яка дозволяє підтримувати температуру в приміщеннях у разі надзвичайних ситуацій. Також заклад має два генератори — один потужністю понад 25 кВт, інший — 150 кВт. Потужніший генератор лікарня отримала завдяки підтримці ЮНІСЕФ.

Система працює у гібридному режимі. У закладі встановлені акумуляторні батареї потужністю 50 кВт·год та три гібридні інвертори, які працюють окремо на кожну фазу. Частина обладнання відповідає виключно за роботу сонячних панелей.

Медики та технічні спеціалісти можуть у режимі реального часу контролювати роботу системи через комп’ютерний моніторинг. На графіках видно обсяги генерації, споживання електроенергії, заряд акумуляторів та можливі перетоки в загальну мережу.

Система виявилася досить простою в управлінні. За весь час експлуатації збій виникав лише один раз — проблему швидко усунули завдяки моніторингу.

У закладі кажуть: найбільшу ефективність сонячна електростанція показує саме в літній період. Наприклад, 4 травня критичні вузли медзакладу спожили 72 кВт електроенергії, тоді як сонячна електростанція за цей же період згенерувала 131 кВт. Узимку генерація значно менша через погодні умови.

Завдяки грантовій допомозі благодійної організації «Енергетична дія для України», яка реалізує проєкт зі встановлення сонячних панелей у 50 лікарнях, Черкаський міський пологовий будинок став першим таким медзакладом у регіоні та 16-м в Україні, де впровадили цю систему.

У лікарні розповідають: проєкт знайшли в інтернеті ще в березні минулого року, після чого заклад пройшов конкурсний відбір для участі у програмі і після проходження конкурсного відбору, в січні, станцію встановили та ввели в експлуатацію. Від подачі заявки до запуску станції минуло близько дев’яти місяців. У лікарні жартують: як і вагітність, проєкт мав свій період «виношування» — від задуму до повноцінного запуску.

Обладнання для станції — європейського виробництва. Донори особисто приїжджали до Черкас, щоб перевірити правильність монтажу та роботи системи.