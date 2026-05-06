TV сюжет Випадки У Черкасах

На перехресті Г. Дніпра та Б.Хмельницького у Черкасах BMW виїхав при обгоні на зустрічну, спричинив ДТП і втік із місця події. Постраждалий — водій таксі — потребував медичної допомоги

Тра 6, 2026

Журналістам зі слів власновидців стало відомо, що водій чорного легкового BMW, рухаючись зустрічною смугою на швидкості, яка візуально перевищувала дозволену, обганяв колону автомобілів, що щільно рухалися в напрямку центру по вулиці Героїв Дніпра.

Водій таксі Chevrolet збирався виконати лівий поворот, тому пригальмував і у своїй смузі пропускав зустрічні автомобілі. У цей момент легковик BMW зачепив його, стався сильний удар, але продовжив рух у бік центру.

Зупинився водій лише приблизно за +- 200 метрів від місця ДТП. За словами очевидців, на очах яких сталася аварія, водій легкового BMW — чоловік невисокого зросту — швидко зник з місця події.

Натомість його товариш, який їхав слідом у позашляховику BMW, зупинився поруч і одразу почав знімати номерні знаки з автомобіля – винуватця ДТП.

На запитання правоохоронців чоловік, який знімав номерні знаки (водій позашляховика BMW), заявив, що є власником автомобіля, який спричинив ДТП, і що нібито готував його до продажу.

Схоже, що встановлення всіх обставин цієї автопригоди може бути непростим. Однак, зважаючи на те, що автомобілі рухалися поруч, ймовірно, існують записи з відеореєстраторів. Крім того, перехрестя обладнане камерами відеоспостереження, що може допомогти встановити повну картину події.

Те, що водій BMW, за словами очевидців, залишив місце ДТП, може свідчити про бажання уникнути зустрічі з правоохоронцями, наприклад, через можливе перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

На місці події працювали медики, оскільки водій таксі зазнав значних травм.

У будь-якому разі поліція розслідує цю справу, а ми інформуватимемо про подальший розвиток подій.

#ANTENNASTUDIO Ексклюзив Офіційно Пряма мова У Черкасах

Черкаси між війною і розвитком: як місто готується до зими, вирішує кадрову кризу і планує майбутнє

Тра 5, 2026
TV сюжет Офіційно Сміла

У Смілі через суд намагаються врегулювати статус історичної будівлі кінця ХІХ століття

Тра 5, 2026
TV сюжет Екологія Життя Мандри світами Природа У Черкасах

Парк Молодіжний — недооцінена зелена перлина Черкас

Тра 5, 2026

