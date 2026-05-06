На перехресті Г. Дніпра та Б.Хмельницького у Черкасах BMW виїхав при обгоні на зустрічну, спричинив ДТП і втік із місця події. Постраждалий — водій таксі — потребував медичної допомоги

Журналістам зі слів власновидців стало відомо, що водій чорного легкового BMW, рухаючись зустрічною смугою на швидкості, яка візуально перевищувала дозволену, обганяв колону автомобілів, що щільно рухалися в напрямку центру по вулиці Героїв Дніпра.

Водій таксі Chevrolet збирався виконати лівий поворот, тому пригальмував і у своїй смузі пропускав зустрічні автомобілі. У цей момент легковик BMW зачепив його, стався сильний удар, але продовжив рух у бік центру.

Зупинився водій лише приблизно за +- 200 метрів від місця ДТП. За словами очевидців, на очах яких сталася аварія, водій легкового BMW — чоловік невисокого зросту — швидко зник з місця події.

Натомість його товариш, який їхав слідом у позашляховику BMW, зупинився поруч і одразу почав знімати номерні знаки з автомобіля – винуватця ДТП.

На запитання правоохоронців чоловік, який знімав номерні знаки (водій позашляховика BMW), заявив, що є власником автомобіля, який спричинив ДТП, і що нібито готував його до продажу.

Схоже, що встановлення всіх обставин цієї автопригоди може бути непростим. Однак, зважаючи на те, що автомобілі рухалися поруч, ймовірно, існують записи з відеореєстраторів. Крім того, перехрестя обладнане камерами відеоспостереження, що може допомогти встановити повну картину події.

Те, що водій BMW, за словами очевидців, залишив місце ДТП, може свідчити про бажання уникнути зустрічі з правоохоронцями, наприклад, через можливе перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

На місці події працювали медики, оскільки водій таксі зазнав значних травм.

У будь-якому разі поліція розслідує цю справу, а ми інформуватимемо про подальший розвиток подій.