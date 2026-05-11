АНТЕНА

Щоденна онлайн газета, телеканал, соціальні медіа

TV сюжет Сміття

Молодь Сміли вирушила «стежками партизанської слави» до Дня пам’яті та примирення

Відeditor

Тра 11, 2026

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом молодь Сміла побувала у поході «Стежками партизанської слави» в селі Мале Старосілля. Ініціатором мандрівки став місцевий краєзнавець Сергій Тимофієв. Разом із ним учасники походу відвідали місця, пов’язані з партизанським рухом часів Другої світової війни.

Молодь поклала квіти, прибрала могилу партизанів, серед яких похований і житель Сміли. Також учасники побували біля землянки та допомогли розчистити її територію.

Під час походу Сергій Тимофієв розповідав про боротьбу українців у роки Другої світової війни та людей, які захищали свою землю. Після екскурсії на учасників чекав польовий привал із кашею та спілкуванням.

Також до 8 травня тематичні заходи провели й у закладах освіти Сміли. Там вшановували пам’ять загиблих у Другій світовій війні та говорили про паралелі між подіями минулого і сучасною війною в Україні.

YouTube player

Від editor

Пов’язаний запис

TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

Через аварію на перехресті бульвару Шевченка з вулицею Праведниці Шулежко електротранспорт зупинився більш ніж на годину

Тра 11, 2026
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах триває облаштування пляжу «Дахнівський», який може стати найбільшим міським пляжем: берегова лінія тут простяглася майже на кілометр

Тра 11, 2026
TV сюжет Охорона здоров'я Пряма мова

Сказ — це інфекція зі 100% летальністю після появи симптомів. Якщо вірус досяг центральної нервової системи, врятувати людину практично неможливо, — лікар Олександр Прокопчук

Тра 8, 2026

You missed

TV сюжет Сміття

Молодь Сміли вирушила «стежками партизанської слави» до Дня пам’яті та примирення

11.05.2026 editor
TV сюжет Без коментарів Випадки У Черкасах

Через аварію на перехресті бульвару Шевченка з вулицею Праведниці Шулежко електротранспорт зупинився більш ніж на годину

11.05.2026 editor
TV сюжет Без коментарів У Черкасах

У Черкасах триває облаштування пляжу «Дахнівський», який може стати найбільшим міським пляжем: берегова лінія тут простяглася майже на кілометр

11.05.2026 editor
Дайджест

Війна вилікувала українців від травми минулого — 8 травня цьогоріч малолюдне

08.05.2026 antenna