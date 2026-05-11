Молодь Сміли вирушила «стежками партизанської слави» до Дня пам’яті та примирення

До Дня пам’яті та перемоги над нацизмом молодь Сміла побувала у поході «Стежками партизанської слави» в селі Мале Старосілля. Ініціатором мандрівки став місцевий краєзнавець Сергій Тимофієв. Разом із ним учасники походу відвідали місця, пов’язані з партизанським рухом часів Другої світової війни.

Молодь поклала квіти, прибрала могилу партизанів, серед яких похований і житель Сміли. Також учасники побували біля землянки та допомогли розчистити її територію.

Під час походу Сергій Тимофієв розповідав про боротьбу українців у роки Другої світової війни та людей, які захищали свою землю. Після екскурсії на учасників чекав польовий привал із кашею та спілкуванням.

Також до 8 травня тематичні заходи провели й у закладах освіти Сміли. Там вшановували пам’ять загиблих у Другій світовій війні та говорили про паралелі між подіями минулого і сучасною війною в Україні.