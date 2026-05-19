Через подорожчання пального та електроенергії у Черкасах переглядають тарифи на проїзд у громадському транспорті

У Черкасах із 20 травня відбудеться підвищення вартості проїзду в маршрутному громадському транспорті. Причиною називають стрімке зростання цін на дизельне пальне та електроенергію.

Як повідомив директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР Сергій ОТРЕШКО, чинний тариф у 16 гривень встановили ще в березні минулого року, коли дизельне пальне коштувало близько 44–45 гривень за літр. Наразі ціна пального майже подвоїлася.

За словами посадовця, перевізники почали зазнавати щоденних збитків, особливо після загострення конфлікту між США та Іраном, що вплинуло на світові ціни на нафту. У результаті транспортники опинилися перед вибором: або припиняти роботу, або підвищувати тариф.

«Ми фактично були змушені піти на цей непопулярний, але необхідний крок, щоб зберегти перевезення в Черкасах», — зазначив Сергій ОТРЕШКО.

Також у Черкасах планують переглянути тариф на проїзд у тролейбусах. За розрахунками тролейбусного парку, економічно обґрунтована вартість квитка мала б становити близько 30 гривень. Водночас виконавчий комітет розпочав процедуру щодо підвищення тарифу до 20 гривень.

Регуляторна процедура триватиме близько місяця. Після цього влада має ухвалити остаточне рішення.

У міськраді додають: хоча тролейбуси не використовують дизельне пальне, близько 40% витрат у структурі тарифу припадає на електроенергію, вартість якої також суттєво зросла — приблизно на 40–50%.