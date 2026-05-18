«Любити Україну на відстані комфортно»: Руслан Бізяєв про діаспору, мобілізацію і кризу суспільства

Політичний експерт Руслан Бізяєв в ефірі телеканалу «Антена» говорив про настрої українців під час війни, роль діаспори, демографічну кризу, трудових мігрантів, майбутнє Європи та глобальні політичні зміни. Разом із журналістом Валерієм Воротником вони обговорили, чому суспільство дедалі більше живе у стані колективного ПТСР, як зміниться Україна після війни та чому популізм може стати головною загрозою найближчих років.

«Любити Україну на відстані комфортно»

На початку розмови Валерій Воротник порушив тему українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни.

За словами Руслана Бізяєва, багато людей, які залишили країну, вже інтегрувалися в інші суспільства: працюють там, платять податки, виховують дітей та поступово асимілюються. Водночас частина з них продовжує активно підтримувати Україну, займається волонтерством та бере участь у проукраїнських акціях.

Однак експерт критично висловився про чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном і водночас повчають українців, як треба воювати чи бути патріотами.

«Коли чоловіки призовного віку десь із Торонто розповідають, як нам тут жити й воювати, виникає просте питання: чому ти там?»

Бізяєв зазначив, що для частини людей «любити Україну на відстані» значно комфортніше й безпечніше, ніж жити в реаліях війни.

Українська діаспора і «люди з іншого світу»

Окремо співрозмовники згадали стару українську діаспору, яка формувалася після Другої світової війни.

На думку Бізяєва, ці люди часто залишилися ментально в політичній реальності середини ХХ століття. Вони щиро підтримували Україну, але дивилися на неї через власний історичний досвід.

«Вони були інтегровані в зовсім інше суспільство і часто не розуміли, як змінилася Україна за десятиліття».

Експерт також наголосив, що українська історія досі значною мірою залишається предметом політичних маніпуляцій.

«Ми живемо у суспільному ПТСР»

Однією з головних тем ефіру стали психологічні настрої українців.

Руслан Бізяєв переконаний: головна проблема суспільства сьогодні — це масове розчарування та колективне психологічне виснаження.

«Є військове ПТСР, а є цивільне ПТСР. Ми зараз живемо саме в суспільному ПТСР».

За його словами, люди втомилися від постійного напруження, поганих новин і втрат. Більшість українців зараз хоче не політичних баталій, а простого й спокійного життя.

Експерт прогнозує, що після війни величезну роль у суспільстві відіграватимуть психологи та фахівці з реабілітації.

Чому Україні потрібні іноземні працівники

Окрему частину розмови присвятили дефіциту робочої сили в Україні.

Після заяв президента про потребу в іноземних працівниках у соцмережах спалахнули суперечки. Бізяєв вважає ці дискусії емоційними, але неминучими.

Він нагадав, що Україна вже давно стикається з демографічною кризою, а війна лише поглибила проблему.

«Чоловіки або воюють, або сидять у Торонто. Постає питання: хто буде відбудовувати країну?»

Як приклад експерт навів в’єтнамців, які десятиліттями живуть в Україні, інтегрувалися в суспільство та навіть воюють у лавах ЗСУ.

На його думку, поява іноземних працівників не означає автоматичної втрати української культури чи ідентичності.

Популізм після війни стане головною небезпекою

Наприкінці ефіру Бізяєв попередив про ризики нового сплеску популізму після завершення війни.

За його словами, українці будуть дуже вразливими до простих обіцянок на кшталт «швидко все відновити», «знизити податки» чи «поділити багатства».

«Я б не довіряв політикам, які скажуть, що за рік-два все налагодять».

Експерт переконаний, що країні потрібні не політики-шоумени, а державні діячі з довгостроковим баченням розвитку на 15–20 років уперед.

Водночас він визнав: суспільство після війни переживатиме складний і болісний період трансформації.

«Люди просто хочуть жити»

Підсумовуючи розмову, Руслан Бізяєв зазначив, що головне бажання більшості українців сьогодні дуже просте:

«Люди хочуть просто жити».