Пляж «Дахнівський» — найкращий пляж Черкас. Є лише один мінус — громадський транспорт, а точніше, його відсутність

Пляж «Дахнівський» — найновіший та один із найбільших муніципальних пляжів Черкас. Саме зараз тут завершуються роботи з благоустрою. Рятувальні пости, перголи, парасолі, лежаки, кафе, роздягальні та туалети — все це перетворило одну з найулюбленіших приміських локацій черкасців на сучасну та мальовничу зону відпочинку.

Пляж має все необхідне для комфортного відпочинку біля води. Єдина помітна проблема — відсутність громадського транспорту безпосередньо до місця відпочинку. Від найближчої зупинки в центрі Дахнівки доведеться пройти понад кілометр.

У планах міської влади — облаштування мангальної зони та місць для встановлення наметів. Такий формат організації відпочинку давно став звичною практикою для сучасних рекреаційних зон у багатьох європейських країнах.

За результатами нашої оцінки, пляж «Дахнівський» отримує 11 балів із 12 можливих і заслужено входить до числа найкращих місць літнього відпочинку в Черкасах.