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TV сюжет Сміла Спорт

На Тясмині у Смілі відбувся чемпіонат України з судномодельного спорту

Відeditor

Чер 23, 2026

Сміла приймала Чемпіонат України з судномодельного спорту серед дорослих та юніорів у класах радіокерованих моделей секції «М». Змагання тривали три дні на акваторії зони активного відпочинку «Галактика».

За нагороди боролися спортсмени з Дніпропетровської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської областей та Києва. Учасники демонстрували майстерність керування моделями, точність маневрування та технічну підготовку.

Черкащину на чемпіонаті представляли спортсмени з обласного центру, а також вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості міста Сміла. Для юних судномоделістів участь у змаганнях стала можливістю випробувати свої сили на всеукраїнському рівні та позмагатися з досвідченими спортсменами, серед яких майстри спорту та призери національних турнірів.

Організатори зазначають, що проведення чемпіонату в Смілі сприяє популяризації технічних видів спорту та розвитку судномоделювання серед молоді.

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