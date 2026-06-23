На Тясмині у Смілі відбувся чемпіонат України з судномодельного спорту

Сміла приймала Чемпіонат України з судномодельного спорту серед дорослих та юніорів у класах радіокерованих моделей секції «М». Змагання тривали три дні на акваторії зони активного відпочинку «Галактика».

За нагороди боролися спортсмени з Дніпропетровської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської областей та Києва. Учасники демонстрували майстерність керування моделями, точність маневрування та технічну підготовку.

Черкащину на чемпіонаті представляли спортсмени з обласного центру, а також вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості міста Сміла. Для юних судномоделістів участь у змаганнях стала можливістю випробувати свої сили на всеукраїнському рівні та позмагатися з досвідченими спортсменами, серед яких майстри спорту та призери національних турнірів.

Організатори зазначають, що проведення чемпіонату в Смілі сприяє популяризації технічних видів спорту та розвитку судномоделювання серед молоді.