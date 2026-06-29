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TV сюжет Без коментарів Природа Сміла

На вулиці Ротондівській у Смілі квітують катальпи

Відeditor

Чер 29, 2026

На вулиці Ротондівській у Смілі квітнуть катальпи. Алея вкрилася великими білими суцвіттями, які наповнили повітря ніжним ароматом і створили особливу атмосферу. Пишні крони дерев дарують прохолоду в спекотні дні, а квіти привертають увагу перехожих.

У цей час алея стає одним із наймальовничіших куточків міста та популярною локацією для прогулянок і фотографій.

Катальпи вже багато років є окрасою Ротондівської вулиці. Поки триває цвітіння, сміляни та гості міста можуть насолодитися літнім настроєм і красою природи.

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Від editor

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