На вулиці Ротондівській у Смілі квітують катальпи

На вулиці Ротондівській у Смілі квітнуть катальпи. Алея вкрилася великими білими суцвіттями, які наповнили повітря ніжним ароматом і створили особливу атмосферу. Пишні крони дерев дарують прохолоду в спекотні дні, а квіти привертають увагу перехожих.

У цей час алея стає одним із наймальовничіших куточків міста та популярною локацією для прогулянок і фотографій.

Катальпи вже багато років є окрасою Ротондівської вулиці. Поки триває цвітіння, сміляни та гості міста можуть насолодитися літнім настроєм і красою природи.