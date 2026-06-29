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У Смілі провели акцію на підтримку військовополонених і зниклих безвісти Захисників

Відeditor

Чер 29, 2026

У центрі Сміли відбулася чергова щотижнева акція на підтримку українських військовополонених і зниклих безвісти Захисників та Захисниць. До неї долучилися рідні військових, жителі громади та небайдужі сміляни.

Учасники акції нагадали, що кожного українського воїна, який перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти, чекають удома.

Традиційно на підтримку родин відбувся автопробіг вулицями міста. Цього разу до нього приєдналися учасники зі Шполи, а також байкери, які висловили солідарність із родинами Захисників.

Завершився захід спільною молитвою, яку очолив настоятель Преображенської парафії Української греко-католицької церкви отець Микола Остапів.

Учасники наголошують, що такі акції допомагають привертати увагу до долі українських військовополонених і зниклих безвісти та нагадують про необхідність докладати всіх зусиль для їхнього повернення додому.

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Від editor

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