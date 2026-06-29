Скейтпарк за 1,3 млн грн: діти вже катаються серед саморізів і недоробок

Навесні «Антена» показала аварійний стан скейтпарку біля Палацу молоді в Черкасах. Після цього міська влада оголосила про його капітальне оновлення вартістю 1,3 млн грн. Ми кілька разів приїжджали, щоб зафіксувати перебіг ремонту, однак у робочий час жодного разу не застали працівників. Тепер нове покриття вже змонтоване, але майданчик досі не завершений.

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На території залишилися необроблені конструкції, а на асфальті навколо лежать десятки чи навіть сотні іржавих та нових саморізів. Попри це огородження вже прибрали, попереджень про небезпеку немає, а діти активно користуються скейтпарком.

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Замовником ремонту є департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. У сюжеті показуємо, в якому стані сьогодні перебуває оновлений скейтпарк і чи відповідає він вимогам безпеки.

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