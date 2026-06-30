Директор КП «Дирекція парків» Геннадій Шевченко розповів журналістам про роботи, які нині тривають у парку «Сосновий бір»

За його словами, вже за кілька тижнів після завершення ремонту має запрацювати каскад фонтанів із «Русалонькою» — однією з найвідоміших візитівок не лише парку, а й Черкас. Окремо керівник підприємства пояснив, чому в парку асфальтують доріжки.

За його словами, вони мають бути комфортними не лише для пішоходів, а й для людей, які пересуваються на роликах, самокатах, велосипедах, а також для батьків із дитячими візочками та людей з обмеженою мобільністю.

Геннадій Шевченко наголосив, що більшість асфальтових і щебеневих доріжок були влаштовані понад 30 років тому. За цей час покриття значно зносилося і на багатьох ділянках уже не відповідало вимогам безпеки та комфорту, тому потребувало повної заміни.