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Ремонт чи халтура? Ремонт лавок біля Палацу молоді викликав запитання до якості робіт

Відeditor

Чер 30, 2026

Біля Палацу молоді завершили ремонт лавок. І, схоже, Черкаси отримали новий зразок вуличного дизайну. Стару деревину з яскраво вираженою фактурою тут поєднали з кількома абсолютно новими дошками, які більше нагадують матеріал від дерев’яної тари чи пакувальних піддонів. У результаті кожна лавка отримала свій неповторний характер. Повторити такий дизайн, мабуть, буде непросто.

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Судячи з табличок «Обережно! Пофарбовано!», саме так і задумувалося. Адже на старі дошки та на нові, настільки різні за структурою, ще й не пошкодували лаку. Тепер цей творчий експеримент можна розглядати у всіх деталях.

Можливо, ми просто не розуміємо сучасного мистецтва. Але чи не здається вам дивним такий дизайнерський прийом? І чи хотілося б вам відпочивати саме на такій лавці? Особливо якщо врахувати, що ці роботи виконувалися в межах реконструкції скейтпарку. Замовником проєкту вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень є департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Можливо, колись екскурсоводи розповідатимуть: ось це — класичний черкаський лофт. Коли старе дерево зустрілося з дошкою від упаковки, а об’єднати їх вирішили шаром лаку. І все це — за бюджетні кошти. Зрештою, мистецтво — річ суб’єктивна. Але благоустрій міста все ж хотілося б оцінювати не за сміливістю експериментів, а за якістю виконання.

Від editor

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