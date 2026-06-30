Ремонт чи халтура? Ремонт лавок біля Палацу молоді викликав запитання до якості робіт

Біля Палацу молоді завершили ремонт лавок. І, схоже, Черкаси отримали новий зразок вуличного дизайну. Стару деревину з яскраво вираженою фактурою тут поєднали з кількома абсолютно новими дошками, які більше нагадують матеріал від дерев’яної тари чи пакувальних піддонів. У результаті кожна лавка отримала свій неповторний характер. Повторити такий дизайн, мабуть, буде непросто.

Судячи з табличок «Обережно! Пофарбовано!», саме так і задумувалося. Адже на старі дошки та на нові, настільки різні за структурою, ще й не пошкодували лаку. Тепер цей творчий експеримент можна розглядати у всіх деталях.

Можливо, ми просто не розуміємо сучасного мистецтва. Але чи не здається вам дивним такий дизайнерський прийом? І чи хотілося б вам відпочивати саме на такій лавці? Особливо якщо врахувати, що ці роботи виконувалися в межах реконструкції скейтпарку. Замовником проєкту вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень є департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Можливо, колись екскурсоводи розповідатимуть: ось це — класичний черкаський лофт. Коли старе дерево зустрілося з дошкою від упаковки, а об’єднати їх вирішили шаром лаку. І все це — за бюджетні кошти. Зрештою, мистецтво — річ суб’єктивна. Але благоустрій міста все ж хотілося б оцінювати не за сміливістю експериментів, а за якістю виконання.