Автотраса Р-10 державного значення тривалий час перебуває у вкрай незадовільному стані

Жахлива автотраса Р-10 Черкаси – Чигирин – Кременчук — автомобільна дорога державного значення. Цю ділянку дороги зазвичай називають черкаською об’їзною. Попри її незадовільний стан, цьогоріч поточні ремонти тут поки не проводилися. Це змушує водіїв вантажівок, попри заборону, оминати об’їзну дорогу навколо Черкас і рухатися міськими магістралями, руйнуючи їх та створюючи затори.

За експлуатаційне утримання, поточний і капітальний ремонт цієї важливої дороги відповідає Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області (колишня Служба автомобільних доріг у Черкаській області), яка є територіальним органом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Саме ця служба є замовником робіт на дорогах державного значення області.