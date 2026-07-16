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TV сюжет Головне Сміття У Черкасах

Занедбана територія колишніх очисних споруд ЗХВ у мікрорайоні Яблуневий перетворилася на масштабне стихійне звалище

Відeditor

Лип 16, 2026

Тут роками накопичуються будівельні відходи, пластик, автомобільні деталі, побутове сміття та інший непотріб. Промислова зона фактично стала безкоштовним полігоном для несумлінних громадян і підприємців, які позбуваються відходів, не замислюючись про наслідки для довкілля.

Такі дії не лише завдають шкоди природі, а й можуть тягнути за собою адміністративну, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність.

Це ще одне нагадування про те, що проблема поводження з відходами в Черкасах залишається невирішеною. Поки одні стихійні звалища прибирають, в інших місцях вони з’являються знову. Без системного підходу, ефективного контролю та невідворотної відповідальності порушників ситуація навряд чи зміниться.

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Від editor

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