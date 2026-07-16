Занедбана територія колишніх очисних споруд ЗХВ у мікрорайоні Яблуневий перетворилася на масштабне стихійне звалище

Тут роками накопичуються будівельні відходи, пластик, автомобільні деталі, побутове сміття та інший непотріб. Промислова зона фактично стала безкоштовним полігоном для несумлінних громадян і підприємців, які позбуваються відходів, не замислюючись про наслідки для довкілля.

Такі дії не лише завдають шкоди природі, а й можуть тягнути за собою адміністративну, а в окремих випадках — кримінальну відповідальність.

Це ще одне нагадування про те, що проблема поводження з відходами в Черкасах залишається невирішеною. Поки одні стихійні звалища прибирають, в інших місцях вони з’являються знову. Без системного підходу, ефективного контролю та невідворотної відповідальності порушників ситуація навряд чи зміниться.