Без квартир і без грошей: черкащани сваряться із місцевою будівельною компанією

Два роки поспіль в ПП "Надія" близько півсотні вкладників водять за носа і годують обіцянками. Натомість, відразу декілька новобудов у різних районах міста досі не введено в експлуатацію.

Страйкарів спочатку консультують надворі, потім таки запрошують всередину. Журналістам тут не раді, нарікають шантажистами і затримують на прохідній. Лише під натиском громади та попередженнями про виклик поліції – пропускають до будівлі.

До новоспечених власників квартир виходить власник будівельної імперії Андранік Казарян і пояснює, що вчасно не сплатив місту пайову участь, яка у Черкасах складає 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта – для нежитлових будівель та споруд та 4 відсотки для житлових будинків.

Крім Припортової будинки не введені в експлуатацію по вул. Корольова і Грушевського. Після візиту вкладників забудовник пообіцяв вирішити проблему протягом місяця.

Зміни щодо пайової участі вивчають на законодавчому рівні. Однак, жодних конкретних рішень поки не прийнято. Тим часом, українцям слід прискіпливо ставитись до вибору забудовника, перш ніж купувати «кота в мішку».

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