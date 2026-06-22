У Смілі відбувся етнофестиваль «Купальський вогонь»: зібрані кошти передадуть ЗСУ

У день літнього сонцестояння на Долині озер у Смілянському міському парку відбувся етнофестиваль «Купальський вогонь, захисти Україну!». Захід поєднав українські народні традиції, творчі виступи та благодійний збір коштів на підтримку Збройних Сил України.

На сцені виступили вокальні й танцювальні колективи громади, вихованці театральних гуртків та творчих студій міста. Для гостей працювали майстер-класи з плетіння вінків і ручного ткацтва, а місцеві майстри представили вироби декоративно-ужиткового мистецтва.

Для дітей і дорослих організували розважальні локації, анімаційні програми та ярмарок. Родзинкою свята став виступ гурту «Made in Ukraine».

Завершився фестиваль традиційним запаленням купальського багаття. Учасники водили хороводи та співали українських пісень. Усі кошти, зібрані під час заходу, спрямують на підтримку українських захисників.