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Дайджест Життя Офіційно У Черкасах

Із 22 червня приймання фізичних та юридичних осіб абонентським відділом КП «Черкаська служба чистоти» здійснюватиметься виключно за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170

Відeditor

Чер 18, 2026

Із 22 червня прийом споживачів у абонентському відділі КП «Черкаська служба чистоти» здійснюватиметься виключно за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170. Як повідомили на підприємстві, прийом громадян та представників юридичних осіб за адресою вул. Івана Мазепи, 117 повністю припиняється.

Графік роботи абонентського відділу:

• понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00;
• п’ятниця: з 08:00 до 16:00;
• обідня перерва: з 12:00 до 12:48;
• субота та неділя – вихідні.

У КП «Черкаська служба чистоти» просять споживачів врахувати зміни під час планування візиту.

Від editor

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