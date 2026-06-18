Із 22 червня приймання фізичних та юридичних осіб абонентським відділом КП «Черкаська служба чистоти» здійснюватиметься виключно за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170

Із 22 червня прийом споживачів у абонентському відділі КП «Черкаська служба чистоти» здійснюватиметься виключно за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170. Як повідомили на підприємстві, прийом громадян та представників юридичних осіб за адресою вул. Івана Мазепи, 117 повністю припиняється.
Графік роботи абонентського відділу:
• понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00;
• п’ятниця: з 08:00 до 16:00;
• обідня перерва: з 12:00 до 12:48;
• субота та неділя – вихідні.
У КП «Черкаська служба чистоти» просять споживачів врахувати зміни під час планування візиту.