На засіданні виконкому звітувався єдиний відповідальний підрядник

Звіт заступника директора ТОВ “Черкасиміськбуд”, стосувався виконання робіт в гімнастичному залі, що зводять у будівлі колишнього кінотеатру "Мир". Його планують відкрити 1 вересня..Великий спортзал мають здати до 1 липня для встановлення обладнання. У малому - роботи вже майже завершили, лишилося пофарбувати підлогу. Сьогодні мали також прозвітувати підрядники щодо облаштування запасного поля на стадіоні "Центральний" та стан виконання робіт у Першій музичній школі, втім підрядники не з’явилися

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