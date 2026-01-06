АНТЕНА

Вранці 6 січня у Черкасах по вул.Ольгерда сталася ДТП за участю навчального автомобіля

Січ 6, 2026

Є травмовані. Поліція встановлює причину ДТП.

TV сюжет Сміла

Різдво, що об’єднало Черкащину: у Смілі заспівали 12 хорів під банями собору

Січ 6, 2026
#ANTENNASTUDIO Авторські програми Ексклюзив Пряма мова У Черкасах

Арешт президента Венесуели — тривожний сигнал для українських чиновників? Гучні кадрові зміни

Січ 5, 2026
TV сюжет Війна Головне Ексклюзив Золотоноша

У Золотоноші ліквідують наслідки вибуху крилатої ракети в районі вулиці Богодухівської

Січ 5, 2026

#ANTENNASTUDIO Авторські програми Ексклюзив Політика Пряма мова Черкащина

Сучасні кріпаки впливового слуги народу: депутат Сагунівської сільської ради Микола Ладан розповів про жахливі афери із землею ОТГ та кришування з боку впливового слуги народу, який є власником агробізнесу на території ОТГ

Column Головне Розслідування Скандал

ДОБРОВІЛЬНІСТЬ ВІДСТАВКИ МАЛЮКА: ФАСАД СТАБІЛЬНОСТІ Й ТРІЩИНИ ВСЕРЕДИНІ СБУ

